شكرا لقرائتكم خبر عن "لو بتخاف من النور" فأنت مصاب بفوبيا الضوء.. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوبيا الضوء نوع من أنواع الخوف الشديد من الممكن أن تؤذى الأضواء الساطعة العين وتجعل صاحبها لا يقدر على النظر إلى الضوء أو يوجه عيناه له مما يحدث ألمًا شديدا بالعين عند التعرض لأى ضوء، حسبما ذكر موقع " healthline".

أسباب فوبيا الضوء الصداع النصفيرهاب الضوء هو أحد الأعراض الشائعة للصداع النصفي وفقا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية أكثر من 10 % من الأشخاص في جميع أنحاء العالم يعانون من الصداع النصفي تحدث ثلاث مرات في النساء أكثر من الرجال.





أمراض تؤثر على المخ ترتبط حساسية الضوء عادةً ببعض الحالات الخطيرة التي تؤثر على المخ وهى





التهاب المخ يحدث التهاب المخ نتيجة لعدوى فيروسية أو سبب آخر و الحالات الشديدة منه يمكن أن تهدد الحياة.







نزيف في المنطقة تحت العنكبوتية نزيف في المنطقة تحت العنكبوتية



فوبيا الضوء الظروف التي تؤثر على العيون الظروف التي تؤثر على العيون Advertisements

التهاب السحاياعدوى البكتيرية التي تسبب التهاب الأغشية المحيطة بالمخ والنخاع الشوكي يمكن أن يؤدي الشكل الجرثومي إلى مضاعفات خطيرة مثل تلف المخ وفقدان السمع ونوبات الصرع وحتى الموت.

فوبيا الضوء شائع أيضًا في العديد من الحالات التي تؤثر على العينين وهى:





خدش القرنيةالقرنية هي الطبقة الخارجية للعين، وهذا النوع من الإصابات شائع ويمكن أن يحدث إذا دخلت أى اجسام غريبة مثل الرمل أو الغبار أو جزيئات معدنية أو مواد أخرى في العين و يمكن أن يؤدي إلى حالة خطيرة تسمى قرحة القرنية إذا أصيب القرنية.





التهاب الصلبةيحدث التهاب الصلبة عندما يلتهب الجزء الأبيض من العين ويؤثر بشكل أساسي على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 عامًا وخاصة النساء.

متلازمة العين الجافة