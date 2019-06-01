شكرا لقرائتكم خبر عن "عند السفر".. كيف يمكنك حماية نفسك من فيروس "الإيبولا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيروس الإيبولا مرض خطير يجب الحذر من العدوى به، وخاصة عند السفر إلى المناطق أو البلاد المتواجد فيها هذا الفيروس.

حيث يجب توخي الحذر الشديد لتجنب ملامسة اللعاب والدم والبول والبراز والقيء والمخاط وحليب الثدي والحيوانات المنوية والسوائل الجسدية الأخرى للأشخاص المصابين.

وينتقل فيروس الإيبولا وفقا لتقرير موقع "livestrong" من الحيوانات المصابة إلى البشر ثم ينتقل من شخص إلى آخر من خلال ملامسة سوائل الجسم للشخص المصاب ، لذلك يجب دائمًا اتخاذ الاحتياطات المناسبة عندما تكون قريبًا من شخص مصاب بفيروس الإيبولا.

وقد يلزم اتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد تعافي الشخص المصاب جيدًا ، لأن الفيروس يمكن أن يظل نشطًا في سوائل الجسم لعدة أشهر بعد توقفه عن إظهار أعراض المرض.

Advertisements

ونظرًا لأن مرض الإيبولا لا يخضع للانتقال المحمول عن طريق الهواء ، فمن الممكن نظريًا للأفراد الأصحاء تجنب العدوى حتى عند التفاعل مباشرة مع المرضى المصابين.

ويكون أفراد الرعاية الصحية الذين يرعون الأفراد المصابين بفيروس إيبولا معرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بالفيروس، كما يزيد خطر انتقال العدوى عند عدم اتباع بروتوكول الصرف الصحي المناسب.

ويجب على الأشخاص المصابين بفيروس إيبولا عدم الاتصال بسوائل جسم المريض ويجب حماية أغشية المخاط لديهم.