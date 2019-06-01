شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية العناية بالجهاز العصبى بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول نظام غذائي متوازن وشرب الكثير من الماء وممارسة التمارين الرياضية بانتظام من أهم الطرق الموصى بها لرعاية الجهاز العصبي، وذلك وفقا ل WebMD.

ويساعد النظام الغذائي المتوازن قليل الدسم على حماية الجهاز العصبى، حيث يتكون هذا النظام الغذائي من الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة وكميات كافية من الفيتامينات B6 و B12 والفولات، من المهم أيضًا شرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى لتجنب الجفاف ، الأمر الذي قد يؤدي إلى مشاكل في الذاكرة والارتباك.

وأثناء التمرين والطقس الحار، يجب على الشخص شرب من 8 إلى 10 أكواب من الماء، و تناول المشروبات الرياضية عند ممارسة الرياضة لمدة تزيد عن ساعة، و تقليل المشروبات التي تحتوي على الكافيين ، لأنها تميل إلى زيادة الجفاف وتؤثر على النوم.

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وأضاف التقرير، أن الكحول والعقاقير غير المشروعة تؤثر على وظائف الجسم لفترة طويلة بعد الاستخدام، لذلك يجب على الناس تجنب هذه العادات السيئة، علاوة على ذلك، فمن الضروري الحصول على الكثير من الراحة كل يوم.

ويمكن أن يؤدي مرض السكر وارتفاع ضغط الدم إلى انخفاض أداء الجهاز العصبي، لذا فإن اتباع أوامر الطبيب أمر مهم بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أي من هذه الحالات، مع ، التأكد من حماية نفسه من إصابات الرأس.