شكرا لقرائتكم خبر عن الهرمونات والقهوة والأدوية أبرز أسباب جفاف الفم..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار فريق من الباحثين عبر تقرير حديث نشر مؤخراً عبر صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يكشف عن 4 أسباب لجفاف الفم، نرصدها كالتالى:..

أدوية احتقان الأنف

أدوية احتقان الأنف أو الفم تعمل عن طريق تقلص الأوعية الدموية في الأغشية المخاطية، والحد من الالتهابات وتخفيف التنفس.

أوضح الباحثون أن التأثير غير المباشر لهذا العمل هو تقليل السوائل من الدورة الدموية التى تدخل تجويف الأنف، وعلى المدى القصير يحدث ارتياح، ولكن عند استخدامها على المدى الطويل، يمكن أن تسبب جفاف الأنف والفم.

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الإفراط في تناول القهوة

استهلاك كميات كبيرة من المشروبات التي تحتوي على الكافيين يمكن أن تؤدي إلى الجفاف، حيث أن الكافيين مدر للبول، وهذا يعني أنه يجعلك تتبول بشكل متكرر أكثر من الطبيعى لذلك يحدث جفاف في الفم.

مرض السكر

ارتفاع مستويات السكر في الدم الناجم عن مرض السكري غير المعالج يمكن أن يؤدي إلى جفاف الفم، وكذلك التعب وفقدان الوزن، وتشمل الأعراض الأخرى هى الحاجة إلى التبول، وهذا يرجع إلى فقدان الكلى القدرة على إعادة امتصاص السوائل.

التوازن الهرمونى

جفاف الفم أمر طبيعي إذا كنت لا تشرب المياه بشكل كافى أو تشعر بالتوتر أو القلق وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة التنفس عن طريق الفم، والذي يسبب تبخر اللعاب بسرعة كبيرة.

ومع ذلك، فإن جفاف الفم المستمر يؤثر على واحد من كل خمسة من السكان، ويمكن أن يكون علامة على وجود مشكلة، منها اضطراب التوازن الهرمونى خاصة خلال سن اليأس لأنه فى هذا الوقت يحدث جفاف فى الأغشية المخاطية.