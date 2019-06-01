شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لمريض الكلى فى المرحلة الثالثة من الفشل الكلوى؟.. اعرف الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشمل أعراض المرحلة الثالثة من الفشل الكلوى، وفقا لموقع " Health Care Partners" التعب، واحتباس السوائل، والتغيرات في التبول، وآلام الكلى، ومشاكل النوم.

وفي المرحلة الثالثة من الفشل الكلوى، يبدأ ايضا المرضى فى مرحلة من الإعياء وغالبا ما يكون التعب بسبب فقر الدم، وهي مشكلة شائعة للأفراد الذين يعانون من مرض الكلى المزمن.

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وبما أن الكليتين تفقدان قدرتها على الحفاظ على السائل الذي يحتفظ به الجسم ، فمن الشائع أن تلاحظ انتفاخ الساقين واليدين وجزا منطقة العينين ، ويؤدي السائل الزائد إلى شعور الفرد بضيق في التنفس.

وعندما ترتفع نسبة البروتين، يصبح البول رغويًا ، بينما يتحول الدم في البول إلى اللون البرتقالي الداكن أو البني أو الأحمر، و غالباً ما تتداخل الحكة واضطراب الارجل وتشنجات العضلات المرتبطة بهذه المرحلة من المرض مع النوم.

وأفادت المؤسسة الوطنية للكلى الأمريكية أن هناك أكثر من 26 مليون أمريكي يعانون من أمراض الكلى، ويساعد التشخيص المبكر والعلاج بمنع المضاعفات والمرض أكثر خطورة.