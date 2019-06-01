شكرا لقرائتكم خبر عن "اعرف جسمك"... متى تتوقف القدمين عن النمو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقف القدمين عن النمو خلال سنوات المراهقة المتأخرة،لا سيما في الأشخاص الذين يركضون أو يركبون قدرا كبيرا، ولهذا فإن حجم الحذاء يمكن أن يتغير بسبب عدة عوامل.

ويمكن أن تغير ظروف القدم مثل الأورام وفقا لتقرير موقع "inner body" ، حجم حذاء الشخص، مثل الورم الذى هو عبارة عم نمو عظمي في أسفل إصبع القدم الكبير، وارتداء الأحذية الضيقة جدًا غالبًا ما يسهم في الحصول على الأورام.

Advertisements

النساء غالبا ما يرتدين حجم حذاء أكبر بعد الحمل بسبب تمتد الأربطة في القدم نتيجة لزيادة اكتساب الحمل والهرمونات المنتجة لإعداد الجسم للولادة.

هذا التغيير دائم ، كما يقول الباحثون، فمعظم النساء يعانين من تغير في القدم فقط خلال فترة الحمل الأولى، وجدت دراسة حديثة أن ما يصل إلى 60٪ من النساء الحوامل يقولون إن حجم أحذيتهن قد تغير كبالغ مقارنة بـ 13٪ فقط من النساء اللائي لم ينجبن أطفال.