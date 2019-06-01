شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للوقاية من مرض السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السرطان من الأمراض المنتشرة والخبيثة التى تؤثر على حياة المصابين به وتعرضهم لمشاكل أخرى على المدى البعيد، كما انه لا يفرق بين كبير أو صغير بأنواعه المختلفة ومنها سرطان" الدم ، الثدى ، القولون، البروستاتا، الجلد"

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك بعض النصائح للوقاية من مرض السرطان وهى:

1:تجنب التدخين، فالمواد التى يحتوى عليها تزيد من خطر الاصابة بالسرطان وخصوصا سرطان الرئة والفم والحلق.

2:اتباع نظام غذائى صحى ، وذلك عن طريق الإكثار من تناول الخضروات والفواكه والحد من تناول الاطعمة الدسمة والوجبات الجاهزة .



طعام صحى

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3:تجنب المشروبات الكحولية أو الغازية واستبدالها بالمشروبات الصحية مثل العصائر الطبيعية والسوائل الدافئة.

4:الحفاظ على وزن صحى من خلال ممارية التمارين الرياضية والحد من تناول الدهون، فيعمل ذلك على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الأمراض .

5:تجنب الخروج فى أشعة الشمس الضارة وتعرض الجلد للشمس الحارقة فقد يسبب ذلك سرطان الجلد.

إذا كان أحد أفراد الأسرة مصاب بالسرطان ، فأنت أكثر عرضا لذلك فيجب الاهتمام بإجراء الفحوصات الدورية ، وإجراء الفصح الذاتى الدورى للثدى.