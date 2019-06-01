شكرا لقرائتكم خبر عن اختلاط البلغم والكحة بالدم دليل على وجود خطر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابة بالكحة أمر مزعج، خاصة إذا كان يرافقها صديقها الدائم وهو البلغم، فدائما ما يأتيان برفقة بعضهما البعض وقد يصل الأمر إلى وجود بعض بقع الدم المرافقة لهما هما الاثنان، وهذه الحاله هى جرس إنذار وعلامة حالة طبية خطيرة، وبالرغم من ذلك فالبلغم الملطخ بالدم هو أمر شائع نسبيًا ولا يسبب عادة قلقًا فوريًا،حسبما ذكر موقع " medicalnewstoday".

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البلغم هو مزيج من اللعاب والمخاط المصاحب للكحه ،ويأتي الدم من مكان ما على طول الجهاز التنفسي داخل الجسم والجهاز التنفسي يشمل:

الفم

الحلق

الأنف

الرئتين

الممرات المؤدية إلى الرئتين

أسباب الاصابة بالبلغم المشوب بالدم

السعال الحاد لفترة طويلة

التهاب شعبي

نزيف في الأنف

التهابات الصدر الأخرى



سعال

الأسباب الأكثر خطورة للبلغم المشوب بالدم يمكن أن تشمل: الأسباب الأكثر خطورة للبلغم المشوب بالدم يمكن أن تشمل:

سرطان الرئة أو سرطان الحلق

الالتهاب الرئوي

جلطة دموية في الرئة

وجود سوائل في الرئتين

استنشاق مادة غريبة في الرئة

السل

التهابات الجهاز التنفسي السفلية أو استنشاق جسم غريب هي الأسباب المحتملة للبلغم المشوب بالدم لدى الأطفال.



اعراض مصاحبه للبلغم الدموى ضيق في التنفس اعراض مصاحبه للبلغم الدموى