الهواتف الذكية أحد أسباب ظهور حَب الشباب حول الذقن والخدين

كشف جرّاح تجميل بريطاني عن أن الهواتف الذكية تعد أحد أسباب انتشار حب الشباب حول الذقن والخدين، والوجه عموما، كما أنها تسبب ترهل الجلد في النصف السفلي من الوجه.

وصرح الجراح البريطاني، يانيس أليكسندريس، بأن الهاتف مصدر عدوى بكتيرية بسبب حمله في اليد فترات طويلة، وهو ما يوفر فرصة لانتقال الميكروبات والأوساخ من على سطح الهاتف إلى الوجه، مشيرا إلى أن عدم المواظبة على تنظيف شاشة الهاتف يجعل البشرة بيئة خصبة لانتشار هذه البكتيريا على الوجه، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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وأرجع أليكسندريس السبب في بقع جبهة إلى العرق، أو سوء التغذية، لذا ينصح أليكسندريس بترشيد استخدام الهواتف، والحرص على نظافتها.

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وأضاف الخبير أنه ينبغي إزالة الرؤوس السوداء وندبات حب الشباب بطريقتين أساسيتين هما التطهير، والتقشير مرتين يومياً في الصباح والمساء، للحفاظ على نظافة الوجه، ويُشدد على تنظيف البشرة وغسلها فور العودة إلى المنزل.

واختتم ألكساندريس نصائحه باستخدام قطعة قماش للتنظيف الدافئ لفتح المسام، كما أوصي باستخدام مقشر حمضي لطيف لإزالة الخلايا الميتة، وأيضا ينصح بالالتزام بنظام غذائي صحي متوازن.

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