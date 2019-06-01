شكرا لقرائتكم خبر عن فطارك إسلامى.. شراب الأرز على الإفطار وطاجن اللحم المفروم طعام الصائمين فى مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” على مدار 30 يوما مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.

الوجبات التى اعتاد المسلمون فى مالى على تناولها فى الأيام العادية هى نفس الوجبات التى يتناولونها فى رمضان، إلا أن الصائمين فى وقت الإفطار يشربون شراب الأرز باللبن لكنه من الدقيق، الذى لا يجعل الصائم لا يجوع كثيرًا.

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وعن أهم المأكولات، يعتبر الأرز واللحم المشوى واللبن والشعير والأسماك، بالإضافة إلى "كينكيليبيا" أحد أطباق العصيدة، وهو عبارة عن حبوب مقشرة وعشب ينصح به للصائمين، إضافة إلى التمور.



طاجن اللحم المفروم طاجن اللحم المفروم

يتكون من اللحم المفروم المتبل بالكارى والتوابل الحارة، بالإضافة للأعشاب والفواكه المجففة، وخليط من البيض والحليب، ويتم طهى طاجن اللحم المفروم بالفرن حتى يصبح لونه دهبى، ويقدم مع الأرز الأبيض.

عادة ما يتم تقديم طاجن اللحم المفروم فى العزائم العائلية والحفلات وكثيرا فى رمضان.