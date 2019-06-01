عراض سرطان الثدى منها إفرازات الحلمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الثدى من الأمراض التى يجب اكتشافها فى وقت مبكر، لأن الكشف المبكر يساعد فى علاجه، فى هذا التقرير نتعرف على اعراض سرطان الثدى التى يمكن اكتشافها، بحسب موقع "Medical news today".



اعراض سرطان الثدى ما هى

اعراض سرطان الثدى

وجود كتلة أو ورم فى الثدى ليس سوى واحد من العلامات المحتملة لسرطان الثدي لدى الرجال أو النساء، و يمكن أن يسبب سرطان الثدي عدة تغييرات إضافية على الجلد وحول الثدي.

تغييرات في نسيج الجلد

يمكن أن يسبب سرطان الثدي تغييرات وإلتهابات في خلايا الجلد التي يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في النسيج، وتتضمن أمثلة تغييرات النسيج هذه:

تقشر الجلد حول الحلمة والهالة.

سماكة الجلد في أي جزء من الثدي.

قد تؤدي هذه التغييرات أيضًا إلى الحكة، والتي غالباً ما يرتبط بها سرطان الثدي، على الرغم من أنه ليس شائعًا.

-يمكن أن تحدث تغيرات الملمس أيضًا نتيجة لظروف جلدية حميدة، بما في ذلك التهاب الجلد والأكزيما.

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اعراض سرطان الثدى منها افرازات الحلمة

إفرازات الحلمة

قد يلاحظ الشخص إفرازات من الحلمة، والتي يمكن أن تكون رقيقة أو سميكة ويمكن أن تتراوح في اللون من لون الحليب إلى الأصفر أو الأخضر أو ​​الأحمر.

تغييرات فى الغدد الليمفاوية

الغدد الليمفاوية عبارة عن مجموعات صغيرة مستديرة من أنسجة الجهاز المناعي تقوم بتصفية السوائل والتقاط خلايا ضارة محتملة، وتشمل هذه البكتيريا والفيروسات والخلايا السرطانية.

إذا تركت خلية سرطانية الثدي، فإن أول مكان تنتقل إليه هو منطقة الغدد الليمفاوية تحت الإبط على نفس الجانب من الثدي المصاب، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تورم.

بالإضافة إلى تورم الغدد الليمفاوية في الإبط، قد يلاحظها الشخص حول عظمة الترقوة.



سرطان الثدى

ألم الثدي أو الحلمة

يمكن أن يسبب سرطان الثدي تغيرات في خلايا الجلد تؤدي إلى الشعور بالألم وعدم الراحة في الثدي، على الرغم من أن سرطان الثدي غالبًا ما يكون غير مؤلم ، فمن المهم عدم تجاهل أي علامات أو أعراض قد تكون ناجمة عن سرطان الثدي.

تراجع الحلمة أو انقلابها

يمكن أن يسبب سرطان الثدي تغيرات الخلايا وراء الحلمة، يمكن أن تؤدي هذه التغييرات إلى قلب الحلمة وعكس اتجاهها إلى داخل الثدي، أو قد تبدو مختلفة من حيث حجمها.

احمرار

يمكن أن يتسبب سرطان الثدي في حدوث تغييرات في الجلد قد تجعله يبدو مشوهًا أو حتى كدمات، قد يكون الجلد أحمر أو أرجواني أو يكون لونه مزرقًا.

التورم

يمكن أن يتسبب سرطان الثدي في تضخم الثدي بالكامل أو منطقة من الثدي، قد لا يكون هناك كتلة مميزة بعد هذا التورم، ولكن قد يختلف حجم الثدي عن الثدي الآخر.