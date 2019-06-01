شكرا لقرائتكم خبر عن المكورات الرئوية بكتيريا خطيرة تهدد الحياة.. تعرف على أعراض الإصابة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مرض المكورات الرئوية هو مرض شائع ولكنه قد يؤدي أحيانًا إلى مشاكل صحية خطيرة وتشمل هذه العدوى الأذن الوسطى و التهاب الدم والالتهاب الرئوي، والتهاب السحايا الجرثومي، والسبب وراؤه هو بكتيريا "العقدية الرئوية" حسبما أكد موقع " medicalnewstoday".

مرض المكورات الرئوية الغازية هو حالة تهدد الحياة والتي تكون قاتلة في 10 في المئة من الحالات كبار السن وأولئك الذين يعانون من الحالات الطبية الكامنة قد تهددهم أكثر من غيرهم .

مرض المكورات الرئوية يمكن أن يسبب التهاب الشعب الهوائية





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أمراض تسببها المكورات الرئوية التهاب الأذن الوسطى

تشمل الأعراض عادةً سائلًا في الأذن الوسطى وتورم في طبلة الأذن ووجع الأذن

التهاب الشعب الهوائية

التهاب الشعب الهوائية الحاد مما يؤدي إلى السعال مع إنتاج المخاط عادة ما يستمر ما يصل إلى 3 أسابيع وغالبا ما يصيب الأطفال دون سن 5 سنوات.

التهاب الجيوب الأنفية

هذه حالة شائعة تسبب التهاب الجيوب الأنفية في جمجمة المصاب وتشمل أعراضه الألم والتورم والحنان حول الخدين والعينين والجبهة.

بكتيريا الدم العدوى البكتيرية للدم تسبب هذه الحالة ويمكن أن تكون قاتلة وغالبا ما يتقدم بسرعة وتشمل الأعراض الحمى والقشعريرة تعفن الدم هذا استجابة محتملة للعدوى والتى تهدد الحياة تشمل الأعراض الحمى والقشعريرة والارتباك وسرعه ضربات القلب وصعوبة التنفس التهاب السحايا هو التهاب الأغشية الثلاثة التي تغطي المخ والنخاع الشوكي تشمل الأعراض الرقبة الصلبة والصداع والارتباك والحساسية للضوء والحمى. الالتهاب الرئويتشمل الأعراض ألم في الصدر وصعوبة في التنفس وسعال وحمى وقشعريرة.