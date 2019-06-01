شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار الإفراط فى تناول البطيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال فصل الصيف يمكننا أن نجد البطيخ فى كل مكان، فهو فاكهة الصيف المثالية، والبطيخ من الفاكهة ذات المحتوى المائى العالى، الذى يحارب العطش، البطيخ ليس فقط طعاما لذيذًا ومنعشًا لكنه صحى أيضًا.

يحتوى البطيخ وفقا لموقع "stylecraze" على كميات عالية من الفيتامينات A وC وB6 والبوتاسيوم، كما أنها تحتوى على مادة كيميائية نباتية، مثل السترولين والليكوبين.

لكن مثل كل شىء آخر يمكن أن يؤدى استهلاك الكثير من البطيخ إلى حدوث مشاكل لجسمك.

الآثار الجانبية للبطيخ:

هناك عدة مكونات فى البطيخ يمكن أن تسبب آثارًا جانبية، فيما يلى بعض الآثار الجانبية لهذه الفاكهة:



بطيخ

1. اضطراب الأمعاء:

البطيخ غنية بمادة الليكوبين، لذلك فإن تناول الكثير من البطيخ قد يؤدى إلى الغثيان والانتفاخ والإسهال والقىء وعسر الهضم والغاز، وقد تكون هذه الأعراض أسوأ بين كبار السن، حيث يميل الجهاز الهضمى إلى الضعف مع تقدم العمر.

2. اضطرابات القلب والأوعية الدموية:

يحتوى البطيخ على نسبة عالية من البوتاسيوم، واستهلاك الأطعمة المخصبة من البوتاسيوم بكميات كبيرة يمكن أن يؤدى إلى مشاكل فى القلب والأوعية الدموية.

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3. ليست جيدة لمرضى السكر:

عندما يكون الجسم مقاومًا للأنسولين، فإن مستوى السكر فى الدم يميل إلى البقاء فى الدم، ولا يدخل فى خلايا الجسم، وعندما يكون هناك نقص فى الجلوكوز فى الخلايا، يتم تصنيع كمية أكبر من الأنسولين، ما قد يؤثر على مستويات الدهون الثلاثية فى الجسم.



مرضى الضغط والبطيخ

4. انخفاض ضغط الدم:

الاستهلاك المفرط للبطيخ يمكن أن يؤدى إلى انخفاض فى مستوى ضغط الدم فى الجسم، لذلك إذا كان الشخص يعانى من انخفاض ضغط الدم، فمن الأفضل تجنب البطيخ بجميع أشكاله.

5. الحساسية:

يمكن أن يسبب تناول البطيخ أيضًا ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص مثل طفح جلدى خفيف، أو الحساسية المفرطة وتورم الوجه. يمكن للأشخاص الذين لديهم حساسية من الجزر واللاتكس والخيار تطوير الحساسية بسهولة تجاه البطيخ.



الحامل

6. أضرار البطيخ فى الحمل:

يعد سكر الحمل مشكلة صحية شائعة لكنها خطيرة تصيب الكثير من النساء الحوامل، وتناول كميات كبيرة من البطيخ يزيد من مستوى السكر فى الدم، ما يؤدى إلى سكر الحمل.

7. المشاكل المتعلقة بالأعصاب والعضلات:

يصاب الأشخاص الذين يأكلون البطيخ بكميات كبيرة بمشاكل فى الأعصاب والعضلات والكلى.