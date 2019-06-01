مشروبات تساعد على حرق الدهون خلال العيد

تعاني بعض السيدات من مشكلة زيادة الوزن بعد شهر الصوم. تساهد العديد من المشروبات على حرق الدهون بعد شهر رمضان.



وقد أثبتت الدراسات أن المشروبات مثل الشاي الأخضر والقهوة والمشروبات الغنية بالبروتين تعزز عملية الأيض وامتلاء المعدة، وتقلل الجوع، وهي أمور كلّها قد تشجع على فقدان الوزن، كذلك هناك مشروبات أخرى تساعد على حرق الدهون، فتعرفي اليها





لقد أظهرت الكثير من الدراسات التي أجريت حديثاً أنّ الفلفل الحار يعتبر مفيداً لصحّة المعدة في حال تمّ استهلاكه باعتدال. كما أنه يساهم في الحماية من مختلف الأمراض. بل أكثر من ذلك يعزز تناول الفلفل الحار عملية الأيض ويساهم في حرق الدهون ويساعد على الشعور بالشبع لأطول وقت ممكن. إذاً، أضيفيه مطحوناً إلى الشوكولاتة الساخنة التي تحبين وستحصلين على أفضل النتائج.

الحليب المخفوق مع البرتقال والمشمش والسبانخ والجزر.. طعم لذيذ من دون زيادة وزن



هل تستيقظين متعبة في الصباح؟ وهل تشعرين بأنّك مرهقة وتفتقرين إلى الحيوية؟ إذاً، استعدّي لخوض هذه التجربة اليومية التي تمدّك بالطاقة من دون أن تمنحك عدداً كبيراً من السعرات الحرارية. إخفقي كوباً من الحليب المغذي مع قطع الفاكهة التي تحبين والتي تحتوي على السكّر الطبيعي والقليل من السبانخ الغني بالحديد والمشمش والجزر المفعمين بحمض الفوليك وسوف تحققين مرادك: طعم لذيذ بعيداً عن زيادة الوزن.

الحليب المخفوق مع الأفوكادو لخفض الكولسترول

يشكل هذا الشراب جزءًا من العناية التي تولينها لصحة جسمك وذهنك. فالأفوكادو يحتوي على نوع من الدهون التي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار لديك وبالتالي على حماية قلبك وأوعيتك الدموية من الإصابة بالأزمات وعلى عدم اكتسابك الكيلوغرامات المزعجة. ويمكنك تناول هذا الشراب كوجبة فطور كاملة لأنّه يساعدك على الشعور بالشبع لوقت طويل.

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عصير التوت البري والإجاص لانقاص الوزن

يمكنك تحضير عصير الفواكه بسهولة والحصول على الكثير من الفوائد بعد تناولك

إياه. والآن، لمَ لا تختارين التوت البري والإجاص الغنيين بالفيتامين C؟ إصنعي منهما عصيراً يساعدك على خسارة الوزن من خلال تعزيز عملية الأيض وحرق الدهون ويزيد مستوى طاقتك.

عصير الديتوكس لحرق الدهون

تحاربين الكيلوغرامات الزائدة؟ إذاً، تحالفي مع عصائر الديتوكس التي يمكنك تحضيرها في مطبخك من خلال أنواع مختلفة من الخضار أو الفواكه... في هذه الحالة، يمكنك أن تلجئي إلى الجزر والتفاح (مع إضافة الزنجبيل) اللذين يحتويان على مضادات الأكسدة ويساهمان في تعزيز عمل جهازك الهضمي وفي خسارتك الكيلوغراماتك الزائدة بشكل سريع وطبيعي.