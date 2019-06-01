شكرا لقرائتكم خبر عن لو شعرك بيقع كتير.. الصدمات النفسية والهرمونات والوراثه أبرز الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية "AAD" أن 80 مليون رجل وامرأة في أمريكا يعانون من تساقط الشعر الوراثي "الثعلبة"، والتى يمكن أن تؤثر فقط على شعر فروة الرأس وقد يصل الأمر ليشمل الجسم كله، حسبما أكد موقع " Kids Health".

من الطبيعي أن يفقد الشخص ما بين 50 و 100 شعره يوميا وهذه الخسارة الصغيرة ليست ملحوظة لأن الشعر الجديد يحل محل المفقود عادة لكن هذا لا يحدث دائمًا فقد يحدث تساقط الشعر تدريجياً على مدار سنوات أو يحدث فجأة.



أسباب تساقط الشعر أسباب تساقط الشعر السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر هو الصلع الوراثي للذكور أو الإناث كما يمكن أن تؤدي بعض الهرمونات الجنسية إلى تساقط الشعر الوراثي والتى تبدأ بشكل مبكر فور الوصول إلى سن البلوغ.

تساقط الشعر

التغيرات الهرمونية المرتبطة بالحمل والولادة والتوقف عن استخدام حبوب منع الحمل وانقطاع الطمث يمكن أن يسبب تساقط الشعر بشكل مؤقت.

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تشمل الحالات الطبية التي يمكن أن تسبب تساقط الشعر مرض الغدة الدرقية وداء الثعلبة والتهابات في فروة الرأس .

يمكن أن يكون تساقط الشعر أيضًا بسبب الأدوية المستخدمة لعلاج السرطان وارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل والاكتئاب ومشاكل القلب.

قد تؤدي الصدمة الجسدية أو العاطفية إلى تساقط الشعر بشكل ملحوظ من أمثلة هذا النوع من الصدمات الوفاة في الأسرة أو فقدان الوزن الشديد أو ارتفاع في درجة الحرارة.

اتباع نظام غذائي يفتقر إلى البروتين والحديد والمواد الغذائية الأخرى يمكن أن يؤدي إلى ترقق الشعر.