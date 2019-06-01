علاج التهاب المعدة بطرق مختلفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب المعدة من أبرز المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون وهو عبارة عن ألم شديد فى المعدة والشعور بالغثيان مع عدم القدرة على تناول الطعام، وحسب ما ذكره موقع medicinenet فإن علاج التهاب المعدة هو..



التهاب

علاج التهاب المعدة

1: يكون علاج التهاب المعدة عن طريق المضادات الحيوية لعلاج البكتيريا التى تسبب الالتهاب، لكن بالجرعات التى يصفها الطبيب.

2: أدوية مضادة للالتهاب والتى تمنع إنتاج الأحماض وتسرع الشفاء.

3: مضادات الحموضة.

نصائح لعلاج الالتهاب

هناك بعض العادات الصحية التى يجب أن يتعبها مريض التهاب المعدة لتساعده على العلاج وهى

1: تناول خمس وجبات فى اليوم بكميات قليلة، فيساعد ذلك على تنشيط المعدة وتجنب الالتهاب.

2: الابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة والحارة، حيث إنها تزيد من التهاب المعدة وتؤثر عليها.

3: الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه، حيث إنها تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز الهضمى وتحميه من الالتهابات.

4: الابتعاد عن تناول المسكنات والمضادات الحيوية دون إشراف الطبيب، فهى من أبرز العادات السيئة التى تسبب التهاب شديد فى المعدة.

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5: تجنب المشروبات الكحولية والتدخين نظرا لتأثيرهما السلبى على صحة الجهاز الهضمى.

6: الاهتمام بتناول السوائل الطبيعية مثل الينسون والشمر والزنجبيل وغيرها من الأعشاب التى تساعد على تعزيز صحة المعدة وعلاج الالتهاب.



التهاب المعدة

أعراض التهاب المعدة

1: ألم شديد فى المعدة قد يسبب القرح أو سرطان المعدة.

2: الشعور بالغثيان والقىء المستمر.

3: عسر الهضم واضطرابات شديدة فى المعدة مثل الإسهال والإمساك والانتفاخ والغازات.

4: الشعور بحرقة فى المعدة.

5: الإرهاق والتعب الشديد.

6: فقدان الشهية والوزن.

7: تغيير لون البراز إلى اللون الداكن.

8: فى بعض الأحيان يظهر دما فى القىء.