شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تنشط جهازك المناعى وتحمى جسمك من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجهاز المناعى هو المسئول على محاربة الجراثيم والبكتيريا وتعزيز صحة الجسم وعن تعرضه لأى خلل يسبب ذلك مشاكل عديدة ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المختلفة، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك بعض الأطعمة التى تعمل على تنشيط وتعزيز صحة الجهاز المناعى ومنها..

1: الشيكولاتة الداكنة، تحتوى على مواد مضادة للأكسدة وفيتامينات تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الأمراض.

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شيكولاتة

2: الكركم، وهو من أشهر أنواع التوابل التى تعزز صحة الجهاز المناعى نظرا لاحتوائه على فيتامينات وعناصر غذائية كبيرة.

3: الأسماك الدهنية مثل سمك السلمون والتونة، فهى تحتوى على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية أوميجا 3، التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحميه من الأمراض.



سمك

4: البروكلى، يحتوى على كمية كبيرة من فيتامين ج والمواد المضادة للأكسدة وبعد الفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة الجهاز المناعى والجسم وتحميه من الأمراض.

5: السبانخ، من أفضل أنواع الخضروات التى تحتوى على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحميه من الامراض.