شكرا لقرائتكم خبر عن قرنبيط وبامية وأكلات تانية.. أطعمة تساعد على تقوية العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتوى بعض الأطعمة على عناصر غذائية من فيتامينات ومعادن كثيرة تساعد على تقوية العظام، وحمايتها من الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر، أو تعرضها للكسر لأتفه الأسباب، ولذلك نتعرف فى التقرير التالى، على أهم الأطعمة التى يجب تناولها لتقوية العظام، وفقاً لما ذكره موقع "nhs".

أطعمة لتقوية العظام:

- يجب اتباع نظام غذائى صحى متوازن يحتوى على الكالسيوم وفيتامين (د) لمساعدة جسمك على امتصاص الكالسيوم الذى يعتبر من أهم العناصر لتقوية العظام، وينصح بتناول الأطعمة التالية:

- الحليب والجبن وغيرها من منتجات الألبان.





- الخضروات الورقية الخضراء، مثل القرنبيط والملفوف والبامية، لكن ليس السبانخ.

- فول الصويا.

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- جوز.

- الخبز وأى شىء مصنوع من الدقيق .





- الأسماك، مثل السردين والبيلشارد.

كما ينصح بالتعرض بعض الوقت لأشعة الشمس للاستفادة من فيتامين "د"، كما ينصح بتناول بعض الأطعمة التى تحتوى على نفس الفيتامين، وهى :

- الأسماك الزيتية، مثل سمك السلمون والسردين والماكريل.

- البيض، بالإضافة إلى الحرص على تناول عصير البرتقال.