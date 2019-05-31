- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن لو لدغتك نحلة.. طرق منزلية بسيطة للقضاء على الألم والحكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لدغة النحل مصدر إزعاج لأى شخص يتعرض لها لما يصاحبها من ألم حاد وتورم واحمرار وسخونة وحكة فى مكان اللدغة، وإذا كنت تعانى من حساسية تجاه النحل أو تعرضت للسعات متعددة فقد تكون لسعات النحل مشكلة أكبر، يمكن أن تكون مهددة للحياة، حسبما أكد موقع healthline.
نحل العسل هو النوع الوحيد من النحل الذى يموت بعد اللدغة، إذا سعت نحلة إليك فإنها تترك وراءها سمًا يمكن أن يسبب الألم والأعراض الأخرى.
قرصة نحلة
أعراض مصاحبة لحساسية لدغات النحل قشعريرة
جلد شاحب
حكة شديدة
تورم اللسان والحلق
صعوبة فى التنفس
سرعة النبض
غثيان
إسهال
دوخة
فقدان الوعى
قرصة
العلاجات المنزلية للدغات النحل
إذا تعرضت للدغة قم بإزالة البقع على الفور بحافة ظفرك هذا يساعد على الحد من كمية السموم التى تطلق على جلدك.
اغسل موقع اللدغة بالصابون والماء
العسل يساعد فى التئام الجروح والألم والحكة، ضع كمية صغيرة على المنطقة المصابة وتغطى بضمادة فضفاضة وتترك لمدة تصل إلى ساعة.
صودا الخبز
يمكن أن يساعد عجينة مصنوعة من صودا الخبز والماء فى تحييد سم النحل لتخفيف الألم والحكة والتورم.
خل حمض التفاح
انقع موقع اللدغة فى حوض من خل التفاح لمدة 15 دقيقة على الأقل يمكنك أيضًا نقع ضمادة أو قطعة قماش فى الخل ثم تطبيقها على موقع اللدغة.
الأعشاب والزيوت
يشتهر الصبار بتهدئة البشرة وتخفيف الألم إذا كان لديك نبات الصبار فقم بفصل الورقة والضغط على الجل مباشرة على المنطقة المصابة.
كما يحتوى زيت اللافندر الأساسى على قدرات مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد فى تخفيف التورم.
كانت هذه تفاصيل خبر لو لدغتك نحلة.. طرق منزلية بسيطة للقضاء على الألم والحكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.