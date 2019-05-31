شكرا لقرائتكم خبر عن لو لدغتك نحلة.. طرق منزلية بسيطة للقضاء على الألم والحكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لدغة النحل مصدر إزعاج لأى شخص يتعرض لها لما يصاحبها من ألم حاد وتورم واحمرار وسخونة وحكة فى مكان اللدغة، وإذا كنت تعانى من حساسية تجاه النحل أو تعرضت للسعات متعددة فقد تكون لسعات النحل مشكلة أكبر، يمكن أن تكون مهددة للحياة، حسبما أكد موقع healthline.

نحل العسل هو النوع الوحيد من النحل الذى يموت بعد اللدغة، إذا سعت نحلة إليك فإنها تترك وراءها سمًا يمكن أن يسبب الألم والأعراض الأخرى.

قرصة نحلة

أعراض مصاحبة لحساسية لدغات النحل قشعريرة أعراض مصاحبة لحساسية لدغات النحل قشعريرة

جلد شاحب

حكة شديدة

تورم اللسان والحلق

صعوبة فى التنفس

سرعة النبض

غثيان

إسهال

دوخة

فقدان الوعى

قرصة

العلاجات المنزلية للدغات النحل

إذا تعرضت للدغة قم بإزالة البقع على الفور بحافة ظفرك هذا يساعد على الحد من كمية السموم التى تطلق على جلدك.

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