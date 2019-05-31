سحورك عربى وإسلامى.. العصيدة ومشروب الكريمة المثلج من مالى فى سحور رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.
السحور فى مالى
مائدة السحور غالباً تتزين بالأرز أو الحصيدة، بالإضافة إلى اللحوم والفواكه والحمضيات، أما المشروبات فتشمل بصفة أساسية عصير الأناناس وبعض الفواكه الأخرى كالبرتقال والتفاح واليوسفى.
مشروب الكريمة المثلج
يعد مشروب الكريمة المثلجة من مشروبات الحلوى الرسمية الذى يتكون من الفواكه أو الشوكولاتة حسب الرغبة، و يتم خلطها مع الكريمة المثلجة و تقديمها مزينة بالصوص المُفضل، زيُفضل بعض الأشخاص تحضير المشروب منزليًا، و تناوله يوميًا بعد كل وجبة طعام فى الأيام العادية.
وتعتبر من أشهر الأكلات المديد، والحساء (شوربة) وشاى كينكاليبا، ونياماكوجى (عصير الزنجبيل) وكركديه والحليب والأزر، و البيض المسلوق.
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