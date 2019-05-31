"لو بتعانى من حكة فروة الرأس".. الصداع النصفى والقشرة أهم الأسباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكة فروة الرأس مشكلة شائعة يمكن أن تسبب أعراض مزعجة مثل الخدش والانزعاج المتكرر، وتكون مصحوبة بعلامات واضحة مثل ظهور القشرة، وحكة الرأس. وقد تكون ليست حالة مزعجة فقط يتعرض لها الشخص ولكنها من الممكن أن تكون أحد أعراض أمراض كامنة، وحسبما ذكر موقعhealthline نرصد أسباب حكة الرأس كالتالى:

حكة الرأس

أسباب حكه فروة الرأس أسباب حكه فروة الرأس السبب الأكثر شيوعًا لفروة الرأس حكة هو التهاب الجلد الدهني لمعروف باسم قشرة الرأس عند الرضع تسمى بغطاء المهد. التهاب الجلد الدهنى فرط نمو الخميرة على الجلد التغيرات الموسمية التقلبات الهرمونية أو الإجهاد وفروة الرأس الحكة قد تكون ببساطة نتيجة وجود فروة الرأس الحساسة ومع ذلك، يمكن أن يكون أيضًا أحد أعراض الحالة الطبية الأساسية مثل الإصابة بمرض السكر السكري والقوباء المنطقية (الهربس النطاقي). وتشمل الأسباب الإضافية ما يلي: ردود الفعل التحسسية للأدوية Advertisements اضطرابات القلق التهاب الجلد التماسي أو تهيج بسبب شيء تلامست فروة رأسك فيه مثل الشامبو الجديد داء الذئبة صداع نصفي صداف فروة الرأس تساقط الشعر أعراض حكة فروة الرأس بقع صلعاء أعراض حكة فروة الرأس بقع صلعاء جلد جاف بشرة ملتهبة حمى منخفضة القرح مليئة القيح إحمرار تورم فروة الرأس القروح على فروة الرأس

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