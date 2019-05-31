"أكياس الشيكولاتة" خراجات دموية بالمبيض والسبب الرئيسى فى تأخر الحمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعانى حوالي 15% من السيدات فى أنحاء العالم بنوع من أكياس المبيض تسمى أكياس الشيوكولاتة من الإصابة بالبطانة المهاجرة وهو ملىء بالدم القديم ويشبه "الخراجات" ويسميها الأطباء بطانة الرحم وليست سرطانية ما بين 20 و 40 فى المائة من مرضى بطانة الرحم يصابون بخراجات الشوكولاتة، حسبما ذكر موقع " medicalnewstoday".
أسباب تكون "أكياس الشيكولاتة"
ألم
أكياس الشيوكولاتة أحد الأعراض المحتملة لبطانة الرحم، ويمكن أن تلتصق أنسجة بطانة الرحم بالمبيض وقناتي فالوب والأعضاء القريبة مثل المثانة هذا يمكن أن يسبب فترات مؤلمة و تلحق الضرر بالأعضاء التي تصيبها
وأكياس الشيوكولاتة هي أكياس تحتوي على دم قديم تعلق على المبايض ويمكن أن تؤثر على وظيفة المبيض في بعض الحالات،و يمكن أن تمنع المبيض من العمل، وبالتالي تمنع الحمل، وتشير معظم الأبحاث إلى أن هرمون الاستروجين يلعب دورًا رئيسيًا فى تكونها
عوامل الخطر لبطانة الرحم والخراجات الشيوكولاتة الوراثة
الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من التهاب بطانة الرحم هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.
تدفق الدورة الشهرية إلى الوراء
يحدث هذا عندما ينتقل الدم في الاتجاه المعاكس ويصعد قناة فالوب بدلاً من الخروج من المهبل.
اضطرابات المناعة
بعض مشاكل جهاز المناعة وخاصة اضطرابات المناعة الذاتية قد تسبب التهاب بطانة الرحم.
الأضرار التى تلحق بالرحم أثناء الولادة القيصرية، والتي لحقت الرحم أو الهياكل المحيطة ترتبط مع زيادة خطر الإصابة بطانة الرحم ويمكن أن تحدث هذه الإصابات أثناء الولادة القيصرية.
الأعراض
من المستحيل تشخيص كيس شوكولاتة من الأعراض وحدها يجب على الطبيب فحص المبايض باستخدام الموجات فوق الصوتية.
أعراض كيس الشوكولاته تشبه أعراض التهاب بطانة الرحم وهى:آلم شديد
ألم الحوض غير المبرر بين الفترات
مشاكل الجهاز الهضمي
حركات الأمعاء المؤلمة
فترات الحيض الثقيلة
صعوبة في الحمل
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