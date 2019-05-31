المنظمة العالمية لصحة الحيوان تعلن إنشاء مكتبها شبه الإقليمي في أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، على هامش اجتماعات الدورة السابعة والثمانين لجمعيتها العمومية المنعقدة خلال الفترة من 26 إلى 31 مايو الجاري، في العاصمة الفرنسية باريس، اختيار عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي لاستضافة المكتب شبه الإقليمي للمنظمة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بما يسهم في تطوير التعاون بين المنظمة والدول الأعضاء في المنطقة، والمتمثلة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وبما يدعم جهود المنظمة في تعزيز صحة الحيوان في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال ضمان السيطرة على الأمراض الحيوانية العالمية ووضع معايير دولية لتسهيل التجارة الآمنة للثروة الحيوانية.

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