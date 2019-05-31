استخراج كتلة شعر تزن 500 غرام مِن معدة فتاة روسية

موسكو - لايف ستايل
استخرج الأطباء في مدينة تومسك الروسية، في حالة فريدة جدا، كتلة شعر تزن 500 غرام من معدة فتاة تبلغ من العمر 16 عاما.
وأكد الأطباء المعالجون أن الفتاة استمرت تمضغ شعرها مدة 10 سنوات، حتى تراكم في معدتها وبات يحتل نحو 80% من حجمها.
ولجأت الفتاة في البداية إلى المختصين تشتكي من تساقط الشعر لديها، لكن الفحص أثبت أنها تعاني من فقر دم وجسم غريب في المعدة.
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وقال كبير أطباء المستشفى، أندريه كارافاييف، إن تراكم الشعر بهذا الحجم يمكن أن يسبب انسدادا في الجهاز الهضمي، لذلك قرر الأطباء إجراء عملية فورية، وقصّ الجرّاحون جدار البطن وفتحوا تجويف المعدة.
وتتماثل الفتاة الآن للشفاء وهي في حالة صحية جيدة إلا أنها قد تحتاج إلى مساعدة طبيب نفسي للتخلص من عادة قضم الشعر
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