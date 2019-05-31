شكرا لقرائتكم خبر عن يحميك من السرطان ويعالج فقر الدم.. فوائد الباذنجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى الباذنجان على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة من فيتامينات ومعادن وألياف غذائية وغيرها والتى تمد الجسم بفوائد صحية عديدة منها الحفاظ على صحة القلب والمساعدة فى علاج الأنيميا وفوائد أخرى، نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " askdrnandi".





فوائد الباذنجان

- يحتوي الباذنجان على مجموعة من الألياف الغذائية والبوتاسيوم وفيتامين C و B6، والتى تساعد على إنخفاض نسب الإصابة بأمراض القلب.

- وكما يحتوى الباذنجان على صبغة نباتية فلافونوية تسمى الأنثوسيانين، والتى تعمل على إنخفاض ضغط الدم بشكل كبير، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية والجلطات الدموية.

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- ومن ناحية أخرى، يحتوي الباذنجان على فيتامين (هـ) والذى يعتبر مفيد لعلاج والوقاية من آلام الصدر والشرايين المسدودة وإرتفاع ضغط الدم.

- أظهرت الأبحاث أن تناول الباذنجان يساعد فى الوقاية من السرطان، وذلك لإحتوائه على مادة البوليفينول المعروفة بخصائصها المضادة للسرطان، كما يحتوى على الانثوسيانين وحمض الكلوروجينيك وهما من مضادات الأكسدة، ويعملون على مقاومة الإلتهابات .





- ويساعد الباذنجان أيضاً فى علاج فقر الدم، وذلك لإحتوائه على المعادن الأساسية بما في ذلك الحديد والنحاس، التى تساعد في تحسين صحة خلايا الدم الحمراء داخل مجرى الدم.