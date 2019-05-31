شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تصدع وتدوخ.. 7 نصائح للوقاية من ضربة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ارتفاع درجة الحرارة والشمس الحارقة يتعرض الكثيرون لضربة الشمس وهى من المشاكل الصحية التى تسبب الاغماء والهبوط وقد يضطر المريض للذهاب للمستشفى فورا لانقاذه.

ولتفادى هذه المشاكل ذكر موقع skincancer بعض النصائح للوقاية من ضربة الشمس وهى:



ضربة الشمس

1:الاهتمام بشرب المياه والسوائل الطبيعية ، حيث إنها تعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف.

2:عدم الخروج فى وقت الظهيرة والتعرض لأشعة الشمس الحارقة حتى لا يؤثر على صحة الجسم ويسبب التهابات جلدية.

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3:إذا كنت بحاجة للخروج فى وقت الظهيرة يجب وضع كريم واقى للشمس لمنع الالتهاب والاحمرار مع ارتداء قبعة ونظارة شمس.

4:الاهتمام بارتداء الملابس القطنية الخفيفة والفضفاضة للحفاظ على صحة الجلد.



عصائر

5:الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه، حيث انها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض ، و تعالج جفاف الجسم وتعمل على ترطيبه.

6:يجب الاستحمام مرتين يوميا منعا للتعرض لضربة الشمس والجفاف.

7:اهتم بشرب العصائر الباردة، فهى تساعد على ترطيب الجسم وعلاجه من الجفاف.