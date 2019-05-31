شكرا لقرائتكم خبر عن بطرق سهلة وبسيطة.. اعرف إزاى تعالج الإمساك فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يصاب الإنسان بالإمساك نتيجة أسباب مختلفة منها إتباع نظام غذائى خاطئ وغيرها من الأسباب التى ينتج عنها الشعور بألم بالبطن وتوتر وقلقا، وعدم القدرة على مواصلة الأعمال اليومية، لذلك يجب إتباع بعض النصائح التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، لعلاج الإمساك وفقاً لما ذكره موقع "medicalnewstoday".

نصائح لعلاج الإمساك:

- ينصح بشرب المزيد من الماء، لترطيب الجسم وهضم الطعام، مما يخفف من الإصابة بالإمساك، وكما يفضل الإبتعاد عن المشروبات الغازية التى تزيد من الإمساك.

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- يجب تناول المزيد من الألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للتخمير، لأنه يُعتقد أن الإفراط فى تناول الألياف يزيد من حجم وإتساق حركات الأمعاء، مما يسهل من علاج الإمساك.





- أظهرت العديد من الدراسات أن ممارسة التمارين يساعد فى تقليل أعراض الإمساك، لذلك ينصح بممارسة المشى بشكل منتظم.

- ينصح أيضاً بشرب القهوة لأنها تزيد من الرغبة للذهاب للحمام، لأنها تحفز العضلات في الجهاز الهضمي، كما تحتوى القهوة على كميات صغيرة من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد على منع الإمساك عن طريق تحسين توازن بكتيريا الأمعاء .





- يجب اتباع نظام غذائى يحتوى على الأطعمة التى لاتزيد من أعراض متلازمة القولون العصبى.