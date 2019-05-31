شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس غثيان.. علامات بتقولك عندك التهاب فى المرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "غثيان وألم فى المعدة" من الأعراض الثابتة عند الإصابة بأى مشاكل فى الجهاز الهضمى، وهنا يجهل المريض سبب هذه الأعراض ولا يعرف التشخيص الصحيح لها، وقد يتناول بعض الأدوية التى تسبب مضاعفات للحالة دون معرفة السبب.

وتعتبر هذه الأعراض من أبرز علامات الإصابة بالتهاب المرارة، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن أبرز علامات الإصابة بالتهاب المرارة هى:



التهاب المرارة

1: ألم شديد فى الجهة اليمنى العلوية من البطن وهى المكان التى تقع فيه المرارة.

2: ألم شديد فى الظهر أو الكتف الأيمن.

3: الغثيان والقىء.

4: تعب وإرهاق شديد وعدم القدرة على بذل أى مجهود .

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5: عدم القدرة على تناول الطعام.

6: ارتفاع فى درجة حرارة الجسم.

7: اصفرار فى العين والجلد.



غثيان

عند ظهور أى من العلامات يجب استشارة الطبيب فورا منعا لحدوث أى مضاعفات، وهناك بعض النصائح التى تحد من خطر الإصابة بالتهاب المرارة وهى

1: إنقاص الوزن حال الإصابة بالسمنة المفرطة، فتراكم الدهون وزيادة الوزن من الإصابة بالتهاب المرارة.

2: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية.

3: اتباع نظام غذائى صحى يحتوى على الخضروات والفواكه مع تجنب الأطعمة الدسمة والحارة.