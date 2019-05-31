شكرا لقرائتكم خبر عن فرح نفسك وأتأمل.. اعرف الفوايد الصحية لممارسة التأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التأمل من الممارسات الصحية التى تساعد على الشعور بالراحة والهدوء وتحد من التوتر والاكتئاب ،كما انها تساعدك تعزز صحة الجهاز العصبى وتنشط الذاكرة، وحسب ما ذكره موقعhealthline فإن فوائد ممارسة التأمل على الصحة هى:

1:أثبتت الدراسات والأبحاث أن التأمل يحد من التوتر والقلق ويساعد الجسم على الاسترخاء والهدوء.

2:يساعد التأمل على النوم بشكل افضل دون ارق او توتر.

3:يعزز صحة الجهاز العصبى ويساعد على التركيز والنشاط والحيوية.



التأمل

Advertisements

4:يقلل من خطر الاصابة بالأمراض القلبية والأوعية الدموية.

5:يساعد على الانتباه والتركيز، لذلك ينصح دائما الطلاب بممارسة التأمل كل فترة ليساعدهم على التركيز فى الامتحانات.

6:يجعل العقل فى حالة شباب طول الوقت ويحافظ عليه من الخرف والزهايمر.

7:يساعد التأمل على محاربة الادمان والتحكم فى الاعصاب والحد من التوتر الذى يعانى منهم المدمنين دائما خلال فترة التعافى.

8:يعمل على تسكين الألم المزمن ، كما أثبتت الدراسات إنه يقلل من ضغط الدم ويحد من الجلطات والأزمات المفاجئة التى قد يتعرض لها المرضى.