شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض لو ظهرت عليك فأنت مريض بمتلازمة الألم المزمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تكون الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن أو الفيبروميالجيا، وقد لا يعرف الكثيرون أنهم مصابون بهذه المتلازمة، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض متلازمة الألم المزمن، وفقاً لموقع Net doctor.

والفيبروميالجيا تعرف أيضًا باسم متلازمة الألم المزمن واسع الانتشار، وهو حالة مزمنة تسبب الألم فى جميع أنحاء الجسم، حيث يجب أن يكون الألم موجودًا لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر.



اعراض الفيبرو ميالجيا

أعراض متلازمة فيبروميالجيا

من أكثر الأعراض شيوعًا للإصابة بمتلازمة الفيبرو ميالجيا هى الألم الشديد، فرط الحساسية للمس الخفيف، الإرهاق الشديد، نوعية النوم رديئة، فى كثير من الأحيان يصاب الأشخاص بعدم القدرة على التفكير بوضوح أو "ضباب الدماغ".

وتشمل الأعراض الأخرى:

- ضعف الدورة الدموية.

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- تنميل.

- خدر أو تورم فى اليدين والقدمين.

- الصداع.

- التهيج.

- الرغبة المتكررة فى التبول.

- أعراض القولون العصبى.

- يبدو المصابون طبيعيون من الخارج لكنهم يشعرون بتوعك وألم شديد من الداخل، وبالتالى قد يشعرون أن أعراضهم يساء فهمها وقد تشعر بالإحباط والاكتئاب نتيجة لذلك.



متلازمة الالم المزمن

قد تشمل الأعراض الأخرى ما يلى: تململ الساقين، وخز العضلات أو تشنجات، جفاف العين، وآلام الوجه غير التقليدية وانخفاض الحالة المزاجية.