فيتنام تعدم مليوني خنزير لمكافحة الإنفلونزا الأفريقية

أعلنت السلطات الفيتنامية، الجمعة، إعدام مليوني خنزير في محاولة للحد من انتشار إنفلونزا الخنازير الأفريقية، ودعت المواطنين إلى الانضمام لجهود مكافحة المرض الذي ينتشر بسرعة شديدة.

وقال وزير الزراعة الفيتنامي، نجويين شوان كونج في اجتماع للبرلمان، إن الفيروس امتد إلى 48 من أقاليم البلاد البالغ عددها 63 ليرتفع عدد الخنازير التي أعدمت من 1.7 مليون إلى مليونين خلال أقل من أسبوع.

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وتمثل الخنازير 3 أرباع إجمالي استهلاك فيتنام من اللحوم، ويبلغ عدد سكان البلاد 95 مليون نسمة حيث يُستهلك معظم إنتاجها من الخنازير التي تربى في المزارع وعددها 30 مليونا محليا.

ودعا كونج السكان المحليين إلى عدم مقاطعة لحوم الخنازير، وشجع المؤسسات التجارية على تخزين لحومها تحسبا لحدوث نقص في النصف الثاني من العام.

وأضاف: "يجب ألا نزيد قطعان الخنازير في الوقت الحالي وإنما نحول تركيزنا إلى زيادة أعداد الماشية والدواجن وإنتاج المزارع السمكية".

وفي أغسطس/آب الماضي، تم رصد إنفلونزا الخنازير الأفريقية للمرة الأولى في آسيا بالصين، أكبر دولة منتجة للحوم الخنازير في العالم.