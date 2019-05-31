شكرا لقرائتكم خبر عن بتخاف وتجرى.. اعرف أعراض وأسباب الخوف من القطط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تتفاجأ بفزع أحد الأشخاص لمرور قطة من أمامه، الأمر الذى قد يبدو مضحكاً، لكنه فى الحقيقة يتسبب فى الكثير من المشاكل فى حياة هذا الشخص، الذى يحتاج لزيارة الطبيب، للعلاج من "الخوف من القطط"، الذى نتعرف عليه فى التقرير التالى، وفقاً لما ذكره موقع "healthline".

الخوف من القطط : الأعراض:

يشعر المريض ببعض الأعراض عند رؤية أو سماع صوت القط، مثل الشعور بألم وضيق بالصدر، وزيادة التعرق وضربات القلب، بالإضافة إلى صعوبة فى التنفس، ودوار وغثيان، واضطراب فى المعدة، والذعر والخوف الشديد والتفكير طوال الوقت فى كيفية تجنب القطط بالشوارع والطرقات.





الأسباب :

لا يوجد سبب واضح للخوف من القطط، لكن توجد بعض العوامل التى تلعب دورا فى الإصابة، مثل التعرض لحادث بسبب قط فى الماضى، بالإضافة إلى أن العوامل الوراثية والبيئية قد تلعب أيضا دورا فى الإصابة.





علاج الخوف من القطط:

يحتاج المريض للذهاب لطبيب نفسى الذى بدوره يتحدث معه عن أسباب الخوف من القطط، ويصف له بعض الأدوية وعقد جلسات علاج نفسى.