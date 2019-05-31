شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بـ "الزنجبيل".. هيظبط صحتك ويعدل مزاجك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الزنجبيل من المشروبات المفضلة عند الكثيرون نظرا لمذاقه الطيب والمميز، كما أنه يحتوى على العديد من الخصائص والفيتامينات التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض.



الزنجبيل

وضمن سلسة موضوعات دلع جسمك يقدم الخليج 365 فوائد الزنجبيل وفقا لما ذكره موقع timesofindia

1: يحافظ على صحة الجهاز الهضمى ويعالج الالتهاب والانتفاخ ويحسن عملية الهضم.

2: يحتوى الزنجبيل على نسبة عالية من المواد المضادة للالتهاب، كما أنه يعالج مشاكل التهاب المفاصل والعضلات.

3: يعالج مشاكل الجهاز التنفسى ويحافظ على صحة الرئتين، نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

Advertisements



زنجبيل

4: يحسن الدورة الدموية وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والأحماض الأمينية التى تحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

5: يعتبر الزنجبيل من المشروبات التى تقوى صحة الجهاز المناعى وتحميه من الأمراض.

6: يحد من التوتر والقلق ويساعد على الاسترخاء ويحسن المزاج العام.

7: يساعد على التركيز ويمد الجسم بالنشاط والحيوية.

8: يحتوى الزنجبيل على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على طرد السموم والجراثيم من الجسم.