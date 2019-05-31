شكرا لقرائتكم خبر عن حكة فى الجلد وكدمات.. أعراض الإصابة بمرض فى الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصاحب الإصابة بعدد من المشاكل الصحية، ظهور بعض الأعراض مثل الشعور بالتعب والإرهاق، وارتفاع درجة حرارة الجسم، وغيرها من الأعراض التى تشير إلى ضرورة الذهاب للطبيب الذى بالفحوصات الطبية يكتشف حقيقة المرض، ولذلك نتعرف فى التقرير التالى، على بعض الأعراض التى تشير للإصابة بأن الكبد غير سليم، وفقاً لما ذكره موقع "health24".

أعراض تشير لإصابة الكبد بمشكلة صحية:

- تعتبر من الأعراض التى تشير إلى أن الكبد غير سليم، هى حكة الجلد، والتى تحدث عند وجود الصفراء فى مجرى الدم بسبب تلف الكبد.

- وجود ورم وعائى العنكبوت، وهى عبارة عن شعيرات دموية صغيرة، مثل العنكبوت مرئية أسفل الجلد، وناتجة عن ارتفاع مستويات هرمون الأستروجين، وهو مؤشر على أن الكبد لا يعمل بشكل صحيح، وغالبًا ما تظهر هذه الأوردة على الوجه والساقين بسبب تضخم الشرايين.

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- ظهور كدمات أو حدوث نزيف بسهولة عند التعرض للإصابة، والتى تشير إلى أن الكبد غير سليم وأن البروتينات التى يحتاجها الجسم لتخثر الدم لم تعد تُنتج بكميات كافية.

- قد يشير التنفس إلى وجود العديد من المشكلات الصحية، مثل التهاب الجيوب الأنفية أو أمراض اللثة، وأحياناً علامة على الإصابة بتلف الكبد.

- يمكن أن يحدث تصبغ بنى غامق على الوجه، عندما يعمل الكبد ببطئ، مما يزيد من هرمون الأستروجين والذى يؤدى إلى مادة تسمى tyrosinase، وهو إنزيم يحتوى على النحاس، لإنتاج المزيد من الميلانين ويسبب عيوب في الوجه أو الجسم بالكامل.





- عدم التركيز من أعراض الإصابة بمشاكل صحية بالكبد هى.