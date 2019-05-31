شكرا لقرائتكم خبر عن علامات هتقولك "الدورة الشهرية" بتودعك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع التقدم فى العمر يتعرض الجسم لتغيرات هرمونية وفسيولوجية تؤثر على الصحة وهو أمر طبيعى، ويعتبر انقطاع الطمث من أبرز التغيرات التى تتعرض لها المرأة عند التقدم فى العمر خصوصا بعد سن الـ45 لكنها تختلف من سيدة لأخرى.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فهناك علامات تظهر على السيدات وتدل على انقطاع الطمث وهى



اعراض انقطاع الطمث

أعراض انقطاع الطمث عند السيدات

1: عدم انتظام دورات الحيض الشهرية

2: جفاف شديد فى المهبل.

3: قشعريرة فى الجسم.

4: تعرق شديد وخصوصا أثناء الليل.

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5: مشاكل واضطرابات فى النوم.

6: تغيرات فى الحالة المزاجية والشعور بالاكتئاب.

7: زيادة شديدة فى الوزن وتباطؤ عملية الأيض.

8: ترقق الشعر وجفاف الجلد.



علامات انقطاع الدورة الشهرية

9: ألم شديد فى المهبل وخصوصا أثناء الجماع.

10: تغيرات فى الوظيفة الإدراكية وعدم التركيز.

عند ظهور هذه الأعراض يجب زيارة الطبيب لمعرفة الخطة العلاجية الإرشادية، والتى تعوض الجسم عن فقدان الدورة الشهرية مع تناول المكملات الغذائية وأدوية الهرمونات.