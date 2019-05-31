علامات الحمل ........مبكرة ومتأخرة ووراثية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 مايو 2019 05:38 مساءً - هناك علامات للحمل تعرفها النساء اللواتي تكرر حملهن، ولكن هناك نساء يؤكدن أن علامات الحمل قد تكون متوارثة أي أن الأخوات يعرفن حملهن بعلامة مميزة، وكذلك الأم تكتشف حمل بناتها لأن علاماته تشبه حملها، فما هي هذه العلامات؟

الدكتورة وفاء عبد الله، اختصاصية النساء والولادة، تقول عن هذه العلامات:

ليس هناك شك بأن علامات الحمل يمكن توارثها

مثل أن الأم التي لا أعراض لها تكون معظم بناتها مثلها

هناك أمهات يعانين من ألم مبكر في الثدي بسبب احتقان غدد اللبن، ويحدث ذلك مع البنات أيضاً وقبل موعد الدورة الشهرية

العصبية والضيق من علامات الحمل المبكرة

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ومن علاماته أيضاً شم روائح غريبة في المكان

وكذلك النفور من الزوج يعتبر علامة مبكرة للحمل

أما العلامات المتأخرة فمنها تأخر الدورة الشهرية والغثيان والدوخة

آلام أسفل الظهر والبطن من علامات الحمل التي تفيد بحدوثه