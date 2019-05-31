كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 مايو 2019 05:38 مساءً - أصبحت النساء يفضلن العملية القيصرية على الولادة الطبيعية، ولذلك عدة أسباب يطرحها الدكتور محمد ولي الدين _ أخصائي النساء والولادة _ كما يلي: تبين أن النساء اللواتي يلدن بعملية قيصرية يحصلن على متعة جنسية مع أزواجهن بسبب بقاء المهبل ضيقاً. وتبين أن النساء اللواتي يجرين العملية الجراحية يحصلن على مواليد أحياء أكثر من اللواتي يلدن ولادة طبيعية حيث ترتفع نسبة خطورة موت الجنين. والمرأة التي تلد ولادة قيصرية لن تعاني من الهبوط الرحمي حين تتقدم في العمر" التهبيطة". ولن تعاني من سلس البول بسبب ارتخاء عضلات المهبل. Advertisements كما أن خياطة وغرز منطقة العجان تكون مؤلمة قياساً بخياطة البطن. وسرعة التشافي تكون أكبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لماذا تفضل النساء العملية القيصرية على الولادة الطبيعية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.