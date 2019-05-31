المواد الأفيونية تهدد متوسط العمر المتوقع في كندا

حذرت هيئة الإحصاء الكندية من أن أزمة المواد الأفيونية التي أودت بحياة الآلاف في أمريكا الشمالية تؤثر سلبا على متوسط العمر المتوقع في البلاد.

وأوضحت الهيئة أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة لم يرتفع بين عامي 2016 و2017، للمرة الأولى منذ 4 عقود.

ولفت التقرير إلى أن هذا الوضع "يعزى لحدّ كبير إلى أزمة المواد الأفيونية"، مشيرا إلى أن متوسط العمر أصبح لدى الكنديات 84 عاماً والرجال 79.9 عاما إذا استمرت أنماط الوفيات على المنوال نفسه.

Advertisements

وألقت الهيئة باللوم على الجرعات الزائدة من المخدرات بين الشباب معظمهم في بريتيش كولومبيا وهي تعتبر مركزا لهذا الوباء الفتاك.

وتوفي أكثر من 10 آلاف كندي بسبب جرعات زائدة من المواد الأفيونية منذ عام 2016، ولم يسجل سوى جزء منها في البيانات المتعلقة بالعمر المتوقع.

وتاريخيا، كانت وفيات الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية، بشكل أساسي من مسكّن الفنتانيل، تتركز بين مدمني المخدرات.

لكن العديد من الضحايا أدمنوا مسكنات الألم الموصوفة قبل اللجوء إلى المخدرات المنتشرة في الشوارع، أو أنهم كانوا يجرّبون المخدرات الترفيهية للمرة الأولى.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، انضمت أونتاريو إلى بريتيش كولومبيا في ملاحقة مصنعي المواد الأفيونية لتغطية تكاليف الرعاية الصحية المتعلقة بالوباء.