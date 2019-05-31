شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. أعرف إزاى تتصرف لو طفلك فقد أحد أسنانه مع الدكتور كريم مكادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض الأطفال أثناء لعبهم مع أصدقائهم للعديد من الحوادث التى قد تفقدهم أحد أسنانهم، وفى هذه الحالة تقع الأم فى حيرة حول كيفية التصرف حتى تستطيع تعويض هذا السن المفقود.

الدكتور كريم مكادى استشارى تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين، وعضو الجمعية الأمريكية لزراعة الأسنان، يوضح كيفية التصرف السليم حال فقدان الطفل لأحد أسنانه، كما يوضح إمكانية إجراء زراعة أسنان للأطفال.

إضافة الفيديو رقم ep8 makdy l موجود على شير الموقع المركزى صحة بعنوان - كريم مكادىطرق التصرف حال فقدان الطفل لأسنانه:

وأوضح الدكتور كريم مكادى فى حديثه لـ"الخليج 365" أن الطفل أثناء لعبه من الممكن أن يتعرض لحادث سقوط يفقده أحد أسنانه، وعند كسر أحد أسنان الأطفال على الأم أن تحافظ على السن المكسور بالعديد من الطرق، فعليها أولا أن تقوم بوضع السن المكسور فى مكانها مع الذهاب إلى أقرب طبيب للأسنان الذى يقوم بدوره فى تثبيت هذا السن بالسلك وبمواد أخرى مع عمل معالجة جذور، مع مراعاة ابتعاد هذا السن عن منطقة العض لفترة وبالتالى يتم الحفاظ على السن المفقود والطفل يكبر بهذا السن ولا يحدث له مشكلة.



3 طرق للتصرف في حال فقدان الطفل لأحد أسنانه

واستطرد حديثه قائلا: الطريقة الأخرى للحفاظ على الأسنان المفقودة للأطفال هى وضع السن المكسور فى قليل من اللبن إلى حين الذهاب إلى الطبيب، أما الطريقة الثالثة فتتمثل فى وضع السن فى فم الطفل بحيث تظل فى اللعاب الخاص به إلى حين الذهاب إلى الطبيب.



شروط زراعة الأسنان للأطفال

زراعة الأسنان للأطفال:

وحول إمكانية زراعة الأسنان للأطفال أفاد الدكتور كريم مكادى أنه لا نستطيع عمل زراعة لأسنان طفل قبل اكتمال نمو عظام الفكين، وهذا يحدث بعد اكتمال الطفل 13 عاما، واحيانا ننتظر لـ18 عاما حتى نتأكد تماما من اكتمال نمو الفكين وقبل ذلك فهو خطأ كبير.

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