شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يحذرون من وصفات العلاج على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر فريق من العلماء من استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية كـ"فيس بوك وجروبات الواتس آب" فى مناقشة الأوضاع الاجتماعية وحل المشكلات وحتى وصف العلاج.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توصلت الدراسة الحديثة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت منبرا مرتفعا لحل مشاكل الصحة العقلية ووصف العلاج.

وقال الخبراء إن عمالقة الإنترنت مثل "فيس بوك" و"إنستجرام" يحتويان على مجموعات من الأشخاص الذين يدعون العلاج ويستعرضون خدماتهم لحل المشكلات الطبية.

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ووجدت الجمعية الأمريكية للصحة أن 134 ألف شخص، تتراوح أعمارهم بين 14 و30 سنة، تحولوا إلى وسائل الإعلام الاجتماعية لدعم الصحة العقلية بدلاً من الخبراء الطبيين فى الفترة بين يوليو 2017 ومايو 2018.

وقال الباحث "توم هاريسون": "لقد بحثنا عن كمية هائلة من الطاقة للدعم والتعبير عن الذات عبر الإنترنت، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يدلون بوصفاتهم المجربة لعلاج مشاكل الصحة النفسية".

ومع ذلك يمكن أن تقودنا ثقافة الانفتاح إلى مشاكل، حيث يؤدى المزيد من عدم الوعى إلى مزيد من المحادثات المشوشة وسوء توجيه الشباب إلى مصادر المعلومات والمشورة الصحيحة والخضوع إلى المعلومات التى تفتقر إلى المصداقية.