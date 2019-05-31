شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مدربة لياقة تعانى من حالة نادرة تجعلها تنام 16 مرة فى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على مدربة لياقة بدنية تنام حتى 16 مرة فى اليوم بسبب حالة نادرة أصيبت بها، لكن الغرباء يقولون إنها تكون سكرانة.

وتم تشخيص "بيل هت"، البالغة من العمر 24 عامًا من أكسفورد، بالخدار الحاد بعد تعاطيها التطعيم ضد الأنفلونزا فى عام 2009.



فتاة تنام 16 مرة فى اليوم

ويعتبر الخدار هو حالة نادرة فى الدماغ ناتجة عن نقص مادة كيميائية فى الدماغ تسمى "orexin"، والتى تنظم اليقظة.

وتسببت هذه الحالة فى معاناتها من الهلوسة وشلل النوم، حيث تدرك محيطها لكنها غير قادرة على الحركة أو الكلام، وهذه الحالة تركتها مرعوبة من غفوتها المستمرة.

وأصبحت الآنسة "هت" غير قادرة على الاستمرار فى العمل أو القيادة، وتم تدمير حياتها العاطفية أثناء النوم بانتظام فى مواعيدها.

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فتاة تنام 16 مرة فى اليوم

لكن بعد سنوات من كابوس المعيشة، قالت الآنسة هت إنها تمكنت أخيرًا من السيطرة على حالتها بالتمرينات الرياضية لأنها تبقيها نشطة.

وقالت الآنسة هت، التى تعيش الآن فى أمستردام: "فى كثير من الأحيان فى الأماكن العامة التى اتُهمتنى بالسكر، سألتنى امرأة ذات مرة إذا كنت قد شربت كحوليات فى الصباح".

وحتى طبيبى سألنى عن كمية الكحول التى كنت أشربها عندما ذهبت لرؤيته طلباً للمساعدة.

وتم تشخيص الآنسة هوت بـ"الخدار" عندما كانت فى السابعة عشرة من عمرها، بعد أن تركها تطعيم الأنفلونزا تشعر بالإرهاق والنوم فى الفصل.