رجيم الموز الياباني لتخسيس الوزن بسرعة

للموز فوائد عديدة ، لكن لا بدّ من التعرف الى رجيم الموز ، وهو رجيم طبيعي سوف يساعدك على تخسيس الوزن طبيعيا و بسرعة و بدون إثارة.

رجيم الموز آسيوي الأصل بالتحديد اليابان، هذا النظام الغذائي يشجعك على تناول الفاكهة وأن تكون على دراية بمستوي الجوع والشبع لديك فهو يساعدك على فقدان الوزن لأنك ببساطة تتناول سعرات حرارية أقل، وذلك بدون وجبات غذائية صارمة أو حساب السعرات حتى تصل إلى مرحلة لا يكسب فيها جسدك وزن زائد بسهولة.

إذا أردت اتباع رجيم الموز لتخسري وزنك الزائد والكثير من الدهون المتراكمة في مناطق مختلفة من جسمك، أعلمي أنه بات بإمكانك أن تحققي هذا الهدف وأن تفقدي حوالي 5 كيلوغرامات خلال أسبوع واحد. ولهذه الغاية، ننصحك بأن تتبعي هذه النصائح.



كل صباح: تناولي ثمرتين من الموز وكوبين من الماء الدافئ فور استيقاظك من النوم وقبل أن تتناولي طعام الفطور. واحرصي على تطبيق هذه الوصفة بانتظام ودقة لأسابيع عدة.

فهذا يساعد على تحفيز عملية الأيض لديك وبالتالي على خسارتك الكثير من الوزن بطريقة فعالة.

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خلال النهار: تناولي مأكولات صحية قدر الإمكان. لكن لا تأكلي أي نوع من الطعام بعد الساعة 6 مساء.

كذلك احرصي على عدم استهلاك السكاكر والحلويات والدهون المشبعة لأن هذا يمنعك من تحقيق هدفك المنشود.

ولكي تعززي عمل جهازك الهضمي، اشربي كمية كبيرة من الماء خلال النهار. فهذا يمنع احتباس الماء وتراكم الدهون في جسمك.

طبقي هذه التعليمات السهلة بدقة ولن تصدقي ما سيحدث لجسمك بعد أسبوع.

معلومات مفيدة

لا يعتبر الموز فاكهة مغذية وغنية بالمعادن والفيتامينات الضرورية فحسب، بل هو يمتلك الكثير من الخصائص الصحية الأخرى التي قد لا تعرفينها. فهو قد يشكل جزءًا مهماً من أنواع رجيم أخرى كثيرة فعالة ومفيدة.

وقد أظهرت نتائج دراسة أجريت حديثاً أنّ تناول 24 غراماً من الموز يومياً وعلى امتداد 4 أسابيع يساعد على خسارة الوزن وعلى تحسين الاستجابة للأنسولين لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

إذاً اتبعي رجيم الموز و دعي هذه الفاكهة تشكل جزءًا من نظامك الغذائي اليومي سواء كنت رشيقة أو تعانين من السمنة.