شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد ثوران بركان «جبل أجونج» بجزيرة بالي الإندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثار بركان «جبل أجونج» في جزيرة«بالي» الإندونيسية مجددا اليوم الجمعة، حيث تصاعدت منه سحب من الأدخنة إلى أكثر من ألفي متر في السماء. ونقلت قناة «فرنسا 24»الإخبارية عن الوكالة الجيولوجية الإندونيسية قولها، إن هذا الثوران الذي تصاعدت منه سحب من الرماد البركاني لم يتسبب في حدوث اضطرابات في الرحلات الجوية.

وأضافت القناة أن بركان جبل أجونج يثور بشكل دوري منذ نشاطه مرة أخرى في عام 2017، مما أدى في بعض الأحيان إلى إلغاء الرحلات الجوية وإجبار السكان على الفرار من منازلهم.

يشار إلى أن آخر اندلاع بركاني كبير حدث في عام 1963 وتسبب حينها في مقتل أكثر من ألف شخص، ولا تزال هذه الحادثة حاضرة في ذاكرة المواطنين وتسبب لهم قلقا من احتمال تكرار تلك الكارثة الطبيعية مرة أخرى.