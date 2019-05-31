شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للإقلاع عن التدخين.. 8 طرق طبيعية هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التدخين من العادات السيئة التى يتبعها الكثيرون وتؤثر على حياتهم وتزيد من خطر الأمراض المزمنة والقاتلة، وفى اليوم العالمى للإقلاع عن التدخين يقدم ”الخليج 365” بعض الأطعمة التى تساعدك فى الإقلاع دون ألم أو اكتئاب وذلك حسب ما ذكره موقع tobaccofreelife وهى..

1: تناول الخضروات، تساعدك على الإقلاع عن التدخين، حيث إنها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية تساعد على طرد النيكوتين والفيروسات من الجسم.

2: البرتقال من الحمضيات التى تحتوى على فيتامين سى، الذى يطرد المواد السامة من الجسم.



شاى الجينسنيج

3: شاى الجينسينج، يحتوى على بعض الخصائص التى تساعد فى الإقلاع عن التدخين، كما أثبتت الدراسات أن يقلل من آثار النيكوتين.

Advertisements

4: عصير الفواكه، يحتوى على العديد من الفيتامينات التى تعزز صحة الجسم وتحميه من آثار التدخين.

5: الزنجبيل، يطرد السموم من الجسم ويساعدك على الشفاء من التدخين وتعزيز صحة الجسم.



سبانخ

6: السبانخ، تحتوى على فيتامين ب وحمض الفوليك وهى من العناصر التى تساعد على طرد النيكوتين من الجسم.

7: الشيكولاتة الداكنة، تحسن الحالة النفسية والمزاجية وتساعدك على علاج الاكتئاب أثناء فترة الإقلاع.

8: الموز، يحتوى على بعض الخصائص التى تزيد من الشعور بالسعادة وتعالج الاكتئاب.