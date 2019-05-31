شكرا لقرائتكم خبر عن مفيش أحسن من الطبيعى.. دراسة تؤكد: الحليب الصناعى يسبب السمنة للرضع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الرضاعة الطبيعية المباشرة تعزز صحة الأطفال وتزيد من تعلقهم بأمهاتهم، أما الحليب الصناعى يسبب السمنة.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MedicalXpress" وجد الباحثون أن الأطفال الذين يرضعون من الثدى يميلون إلى أن يكون وزنهم أكثر صحة من أولئك الذين تم تغذيتهم بالملعقة أو الحليب الصناعى.

وشدد الباحثون على أن حليب الثدى، فى أى شكل، أفضل من المصطنع، لكنهم قالوا إن النتائج تدعم فكرة أن طريقة التغذية مهمة أيضاً.

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والعديد من النساء، لاسيما فى الولايات المتحدة، يضطررن إلى شفط حليب الثدى وتعبئته فى زجاجات وحفظها فى الثلاجة حتى عودتهن من العمل، حسب قول كبير الباحثين "ميجان أزاد"، وهى أستاذة مساعدة فى طب الأطفال وصحة الأطفال فى جامعة مانيتوبا فى كندا.

وقالت "أزاد" إن الرسالة هنا ليست أن الحليب المخزن هو "سيئ" أو "خطأ" لكنه أفضل من تغذية الحليب المصنع.

أوضحت "أزاد" أن هناك أسباب تجعل الرضاعة من الثدى تعزز المعدل الصحى لزيادة الوزن، حيث إن حليب الثدى يحتوى على مجموعة من "الإنزيمات والهرمونات المثيرة للاهتمام"، مقارنة بالحليب المصنع.

وأضافت الدكتورة "جوان ميك" رئيسة قسم الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال "AAP" حول الرضاعة الطبيعية، إن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال توصى بالرضاعة الطبيعية الحصرية لنحو ستة أشهر، حالما يبدأ الطفل فى تناول الأطعمة الصلبة، والرضاعة الطبيعية يمكن أن تستمر "لرغبة الأم والطفل".