شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أعلى عدد من حالات الإصابة بالحصبة فى الولايات المتحدة منذ 1992 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئولون اتحاديون إنه تم تسجيل 971 حالة إصابة بالحصبة فى الولايات المتحدة فى الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019، وهو ما يتجاوز إجمالى الحالات المسجلة كل عام منذ 1992 قبل أن تعلن الدولة القضاء على المرض.

وأعلنت الولايات المتحدة القضاء على الحصبة عام 2000، لكن المسئولين فى مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها حذروا أمس الخميس من احتمال أن تفقد البلاد هذا الوضع.

وقال المركز فى بيان إن إجمالى عدد الإصابات الذى سُجل عام 1992 كان 963 حالة.

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وانتشر المرض بشكل كبير بين أطفال فى سن التعليم الأساسى امتنع آباؤهم عن إعطائهم التطعيم.

ويرجع مسئولو الصحة العامة عودة ظهور المرض إلى انتشار معلومات خاطئة حول التطعيم، ويعارض بعض الآباء حصول أبنائهم على التطعيمات اعتقادا منهم بأن مواد تسبب التوحد تدخل فى تركيبتها، وذلك خلافا للدراسات العلمية.

وقال روبرت ردفيلد مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها فى بيان أمس الخميس "الحصبة مرض يمكن الوقاية منه والسبيل لوقف هذا التفشى هو ضمان حصول جميع القصر والبالغين على التطعيم".

وأضاف "أود أن أطمئن الآباء مجددا إلى أن التطعيمات آمنة.. ولا تسبب التوحد".