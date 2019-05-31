شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: أغذية مهمة تدمر الفيروسات والبكتيريا وتعالج البرد والحمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ديفيد جورج والاس، أستاذ علم المناعة والباحث بمعهد هوارد هيوز الطبى فى كلية ييل للطب، إن الفيروسات والبكتيريا تتغذى على الأطعمة التى نتناولها، لذا يجب الاختيار الصحيح لها.

ووفقاً لموقع صحيفة ديلى ميل البريطانية، أوضح "والاس" الأنظمة الغذائية الضرورية عند الإصابة بالبرد والأنفلونزا أو الحمى، وتشمل:

الأنفلونزا



المشروبات التى يجب تناولها:

يجب تناول كثيراً من السوائل والعناصر الغذائية، مثل الماء والشاى الخالى من الكافيين، والعصير الطازج والليمون والزنجبيل بالماء الساخن، لتجديد السوائل فى الجسم وإعادة تشغيل جهاز المناعة.

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الأطعمة التى يجب تناولها:

حساء الدجاج، والطعام حار، حيث يحتوى الدجاج على الحمض الأمينى المسمى "السيستين" الذى يساعد على تخفيف المخاط، فى حين التوابل تساعد على تخفيف الإفرازات فى الأنف.

الحمى



المشروبات التى يجب تناولها:

المياه، والمياه، والمزيد من المياه

الأطعمة التى يجب تناولها:

أجزاء صغيرة من الدجاج، البروبيوتيك مثل الزبادي، والفواكه الطازجة ويجب تجنب الأطعمة السكرية.