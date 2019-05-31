شكرا لقرائتكم خبر عن بتخسس وبتحسن نفسيتك.. اعرف فوائد القهوة الباردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضل الكثير من الأشخاص تناول القهوة الساخنة عند تناول وجبة الإفطار، وهذا للشعور بزيادة التركيز والانتباه، لذلك لا يفضلون تناول القهوة الباردة، التى تعود بفوائد صحية أيضاً على الإنسان، والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "healthline".

فوائد القهوة الباردة :

- تساعد القهوة الباردة على تعزيز عملية الأيض وذلك لاحتوائها على مادة الكافيين مما يؤدى إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية بالجسم وخسارة الوزن الزائد.

- يساعد الكافيين الموجود بالقهوة الباردة أيضاً على تحسين الحالة النفسية للإنسان، وخاصة بين الأشخاص الذين لا يحصلون على ساعات طويلة من النوم.

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- تساعد القهوة الباردة على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث يحتوى المشروب على الكافيين، ومركبات الفينولية،المغنيسيوم ، والكينيدات وهذه المركبات تعمل على تثبيت نسبة السكر في الدم ، وخفض ضغط الدم، مما يقى من الإصابة بأمراض القلب.

- بالإضافة للفوائد السابق ذكرها، تساعد القهوة الباردة فى تقليل خطر الإصابة بمرض الشلل الرعاش والزهايمر، وأمراض الباركنسون، حيث لاحظت دراسة إن الأشخاص الذين يشربون القهوة أقل عرضة للإصابة بمرض باركنسون.





- يساعد مشروب القهوة البارد على زيادة الإنتباه والتركيز لإحتوائه على مادة الكافيين، لذلك ينصح بتناوله عند المذاكرة أو العمل.