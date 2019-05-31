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شكرا لقرائتكم خبر عن لو عنده إسهال.. هنقولك نصائح تساعدك لإطعام رضيعك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإسهال عند الرضع والأطفال الصغار يجعل الآباء يشعرون بالقلق لأنه قد يجعل الطفل يشعر بالتعب، ويمكن علاج الاسهال باختيار نوعية معينة من الأطعمة لطفلك، فى هذا التقرير نقدم نصائح لإطعام طفلك الرضيع إذا كان مصاباً بالإسهال، بحسب موقع parenting.
الاسهال
للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، يوصى بالرضاعة الطبيعية فقط خلال فترة الإسهال.
-للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 6 أشهر ، اعط وجبات صغيرة ومتكررة، تفضل الأطعمة سهلة الهضم مثل: الموز، الأرز، الجزر، التفاح.
-لا تجبر الطفل على تناول الطعام؛ حاول بدلاً من ذلك تقديم الأطعمة التي يفضلها.
-قدم طفلك ثمارًا غنية بالبوتاسيوم مثل: الموز.
-بعد كل نوبة من الإسهال، يمكنك إرضاع حليب الأم أو اللبن الصناعى أو تقديم بضع ملاعق صغيرة من المشروبات مثل الماء واللبن الخ.
-اعط طفلك محلول الجفاف، لتعويض فقدان الماء الذى فقده بسبب الاسهال.
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