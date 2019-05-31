صحة ورشاقة

لو عنده إسهال.. هنقولك نصائح تساعدك لإطعام رضيعك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإسهال عند الرضع والأطفال الصغار يجعل الآباء يشعرون بالقلق لأنه قد يجعل الطفل يشعر بالتعب، ويمكن علاج الاسهال باختيار نوعية معينة من الأطعمة لطفلك، فى هذا التقرير نقدم نصائح لإطعام طفلك الرضيع إذا كان مصاباً بالإسهال، بحسب موقع parenting.

الاسهال
الاسهال
نصائح تساعدك لإطعام رضيعك المصاب بالإسهال
 

للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، يوصى بالرضاعة الطبيعية فقط خلال فترة الإسهال.

-للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 6 أشهر ، اعط وجبات صغيرة ومتكررة، تفضل الأطعمة سهلة الهضم مثل: الموز، الأرز، الجزر، التفاح.

-لا تجبر الطفل على تناول الطعام؛ حاول بدلاً من ذلك تقديم الأطعمة التي يفضلها.

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-قدم طفلك ثمارًا غنية بالبوتاسيوم مثل: الموز.

-بعد كل نوبة من الإسهال، يمكنك إرضاع حليب الأم أو اللبن الصناعى أو تقديم بضع ملاعق صغيرة من المشروبات مثل الماء واللبن الخ.

-اعط طفلك محلول الجفاف، لتعويض فقدان الماء الذى فقده بسبب الاسهال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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