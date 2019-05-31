شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الآثار الجانبية الشائعة لمصل الالتهاب الرئوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تتسبب بعض الأمصال فى ردود أفعال جانبية فى الجسم والتى غالبا ما تزول سريعا وفقا لموقع "WebMD" ، تشمل الآثار الجانبية للقاح الالتهاب الرئوي عند الرضع والأطفال، التهاب وتورم في موقع الحقن ، والتهيج ، والحمى ، وفقدان الشهية، بينما الآثار الجانبية للقاح الالتهاب الرئوي لدى البالغين تشمل آلام العضلات والحمى والألم في موقع الحقن.

يمكن أيضا ان تشمل الآثار الجانبية الإضافية لمرض الالتهاب الرئوى، تصلب وتشنجات العضلات وصعوبة الحركة، بينما الآثار الاقل شيوعًا تشمل الصداع ، والتهاب الأنف ، والتهاب الحلق ، والسعال والغدد المنتفخة.

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تطعيم الالتهاب الرئوى

فى الغالب لا تتطلب جميع الآثار الجانبية التي تلي حقن الالتهاب الرئوي عناية طبية ، وقد تزول بعض ردود الفعل عندما يتكيف الجسم مع الدواء، ومع ذلك ، يجب على الأفراد استشارة الطبيب إذا واجهوا أي آثار جانبية تسبب القلق ، أو تكون مجهولة ، أو غير مريحة للغاية أو لا تهدأ. توضح مراكز مكافحة الأمراض أن لقاح المكورات الرئوية يحمي الأطفال والبالغين من 13 سلالة مختلفة من بكتيريا المكورات الرئوية.

كنا يحمي لقاح السكاريد المكورات الرئوية الأفراد من 23 نوعًا مختلفًا من بكتيريا المكورات الرئوية ويوصى به لكبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا أو أكبر ، والمدخنون البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 64 عامًا ، والأفراد الذين تبلغ أعمارهم 2 عامًا أو أكبر والذين يتعرضون لخطر الإصابة المرض.

ينص مركز السيطرة على الأمراض أيضًا على أن لقاحات الإنفلونزا السنوية مهمة لأن الأنفلونزا يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض المكورات الرئوية.